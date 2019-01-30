Центральна виборча комісія зареєструвала вже 23 кандидати на посаду Президента України. Ще понад 40 заявок перебуває на розгляді. Про свою участь у майбутніх перегонах та першочергові завдання - напередодні заявила "Опозиційна платформа - За життя". У Києві відбувся з'їзд політичної сили.

Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович окреслює головні завдання політсили.

"Первое без чего не будет ничего - это мир. Остановить войну, вернуть мир в Украину - это задача №1 наше партии. Давайте строить нейтральную сильную независимую Украину, Швейцарию, Восточной Европы. Давайте один раз определимся что мы это строим и начнем. Поверьте мне, нам нужен один единственный год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующий уже будет годом подъема", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат України, голова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про необхідність повернення миру в Україну та відновлення економіки, - заявляють і нардепи від "Опозиційної платформи - За життя".

На всеукраїнський з'їзд прибули делегати з усіх областей України. За результатами зібрання учасники схвалили резолюцію про підтримку Юрія Бойка на виборах президента України. А також закликали до об'єднання всі опозиційні сили заради миру та економічного відновлення України.

"У нас сильный кандидат. У нас мудрый кандидат у нас честный кандидат, у нас опытний кандидат. Это человек, который сможет сделать Украину лучше не сам, со своей командой. Со всеми теми, кто здесь присутствует и кого сегодня нет, кто принадлежит к нашей команде", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

Документ підтримали одноголосно.

"Прошу проголосувати і всі піднімають руки".

План відновлення України, засновник "Опозиційної платформи- За життя" Юрій Бойко, представив у своїй передвиборчій програмі.

"Наше найважливіше завдання на найближчий час: перше - ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України, ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги. Наш з вами пріорітет - це зупинити бідність. Ми зменшимо ці тарифи і встановимо справедливі ціни", - заявив Юрій Бойко, народний депутат України, засновник "Опозиційної платформи - За життя".