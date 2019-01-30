У Мадриді вже тиждень не вщухають протести водіїв. Та цього разу на вулиці іспанської столиці вийшли представники іншої сторони конфлікту - кермувальники, які працюють через мобільні додатки.

Вони влаштували акцію у відповідь на протести таксистів. Ті - вже тиждень вимагають, щоб влада суворіше регулювала діяльність інтернет-програм. Бо вони, мовляв, забирають левову частку їхнього прибутку. Напередодні заблокували один із проспектів міста. Довелося втрутитися правоохоронцям.

"Гадаю, що таксисти мають самі вирішувати свої проблеми з владою, роботодавцями, чиновниками. Ми тут ні до чого, ми лише працівники. Нікого не вбиваємо і не нападаємо, звідки стільки негативу?", - говорить Інмакулада Рейна, водійка.

"Треба покласти край насильству проти кермувальників, які працюють через інтернет-додатки. Днями навіть страшно було виходити на роботу. Це ненормально, адже ми - такі самі водії. І несправедливо, що міська адміністрація не стає на наш захист, не врегульовує цього конфлікту", - говорить Сантьяго Гомез, водій.