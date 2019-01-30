Судячи з онлайн-відгуків, клієнти просто в захваті від Перця

Вони не можуть відрізнити карпачо від гаспачо, але до роботи ставляться відповідально. Кафе в середмісті Будапешта замінило природний інтелект - на штучний. Тут функції офіціантів та адміністратора виконують роботи.

Вони подають страви та напої, розповідають анекдоти, танцюють з дітьми та просто розважають клієнтів. Роботи в будапештському кафе уміють робити майже все. Цей заклад у середмісті угорської столиці відкрила ІТ-компанія. Так керівництво прагнуло ознайомити людей з технологічною революцією та штучним інтелектом.

"Ми довго міркували, як підняти харчування на новий рівень. І нам спало на думку, що саме робототехніка може подарувати людям новий досвід", - говорить Тибор Чизмадя, власник кафе.

Роботи-офіціанти пересуваються із тацями фіксованими шляхами, тому клієнтів просять не ставати на дорозі в залізних помічників, адже ті можуть і збити. Інші роботи виконують радше розважальну функцію. Як-от Перець - робот-адміністратор. Він спілкується і танцює з відвідувачами.

"Послухай, у мене є жарт для тебе. Що каже коала під час співбесіди? У мене є необхідні Коала-фікації. Ну як тобі? Сподобався? Твоє обличчя позитивне", - говорить Пеппер, робот.

Робота Перця довелося дорозробляти, - кажуть співробітники ІТ-компанії. Він довго не міг прилаштуватися та добре чути своїх співрозмовників у такій галасливій атмосфері.

"Перець тут переважно, щоб розважати відвідувачів. Та за інших обставин він міг би відмінно служити й для освітньої мети. Він дуже багатофункціональний і може опанувати багато методів розвитку дітей. Звичайно, тут він не може проявити себе вповні", - говорить Тибор Чизмадя, власник кафе.

Судячи з онлайн-відгуків, клієнти просто в захваті від Перця. Завдяки його прекрасному почуттю гумору та доброзичливості, навіть пробачають дещо недолуге обслуговування його колегам-офіціантам.

" -Ви робот?

- Так, я людиноподібний робот.

- Як поживаєш?

- Я завжди почуваюся добре, спасибі".

Попри побоювання, що розвиток автоматизації та штучного інтелекту забере в людей робочі місця, у цьому кафе через роботів ще нікого не звільнили, навіть навпаки - влаштували. Через таку кількість техніки, власникам довелося наймати чималу команду ІТ-фахівців, щоб обслуговувати залізний персонал.