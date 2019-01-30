Мода 2019 года диктует новые правила. теперь стильным становится все яркое, блестящее. Не бойтесь добавлять акцент в свой макияж и делайте его интересным. А о том, что поможет вам соответствовать трендам 2019 года пишет ukr.media.

Глиттер - это must-have продукт, который способен преобразить любой макияж.

Фото: Pinterest

Глянцевые губы создают 3D-эффект. Он добавляет соблазнительный объем.

Фото: Pinterest

В этом году главным цветом стал коралл. Он делает теплый акцент в своем макияже.

Фото: Pinterest

Еще в прошлом сезоне популярным был точечный акцент. Этот элемент подойдет для дневного и вечернего макияжа. Он делается с помощью мягких теней или кайала.

Фото: Instagram

Популярными становятся рисунки на глазах. С ними всегда можно экспериментировать.

Фото: Pinterest

Влажный эффект на глазах можно сделать за несколько минут. Нужно покрыть средством все веко или можно использовать лак для век. Для того, чтобы сделать темный туман, нужно красить веко нужным пигментом в два слоя, затем растушевать с помощью рыхлой кисти.

Фото: tirednova.tumblr.com

Красная помада всегда в тренде. 2019 не стал исключением. Яркий акцент дополнит любой вечерний мейк.

Фото: Pinterest

Смотрите также идеи модного маникюра на 2019 год.