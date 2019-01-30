Макияж-2019: главные тренды (фото) [ Редактировать ]
Мода 2019 года диктует новые правила. теперь стильным становится все яркое, блестящее. Не бойтесь добавлять акцент в свой макияж и делайте его интересным. А о том, что поможет вам соответствовать трендам 2019 года пишет ukr.media.
Глиттер - это must-have продукт, который способен преобразить любой макияж.
Фото: Pinterest
Глянцевые губы создают 3D-эффект. Он добавляет соблазнительный объем.
Фото: Pinterest
В этом году главным цветом стал коралл. Он делает теплый акцент в своем макияже.
Фото: Pinterest
Еще в прошлом сезоне популярным был точечный акцент. Этот элемент подойдет для дневного и вечернего макияжа. Он делается с помощью мягких теней или кайала.
Фото: Instagram
Популярными становятся рисунки на глазах. С ними всегда можно экспериментировать.
Фото: Pinterest
Влажный эффект на глазах можно сделать за несколько минут. Нужно покрыть средством все веко или можно использовать лак для век. Для того, чтобы сделать темный туман, нужно красить веко нужным пигментом в два слоя, затем растушевать с помощью рыхлой кисти.
Фото: tirednova.tumblr.com
Красная помада всегда в тренде. 2019 не стал исключением. Яркий акцент дополнит любой вечерний мейк.
Фото: Pinterest
Смотрите также идеи модного маникюра на 2019 год.
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