Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки, Богдановки, Гнутово и Новомихайловки.
В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы велись в районе Катериновки, Луганского и хутора Вильный.
В то же время украинским военным удалось уничтожить грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами боевиков.
Кроме того, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении была обнаружена и ликвидирована засаду противника и захвачены ПТРК "Фагот", РПГ-18 и НСВ-12,7 "Утес".
29 января четырех оккупантов уничтожили, шестеро получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе мужчина умер на блокпосту.
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