У бойовій амуніції - бронежилеті та касці - хлопці беруться до зброї

На Луганщині підростає молода зміна захисників держави. Військовий ліцей вже навіть не в змозі прийняти всіх охочих. Як готують майбутніх офіцерів українського війська розповість Ігор Левенок.

Українське вітання й національне гасло, лунає на Луганщині. Ці юнаки - вихованці Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус". Сьогодні тут, на полігоні, і Рубіжному вони вперше у житті працюватимуть з бойовою зброєю - автоматом Калашникова. Парубкам по шістнадцять років. Усі - родом з Донбасу.

"Ви потрібні нашій Батьківщині за декілька років здоровими, задля того щоб її захищати!"

У бойовій амуніції - бронежилеті та касці - хлопці беруться до зброї. Дехто не приховує хвилювання, утім перед камерою тримається гідно. Командування ліцею визначило: ці юнаки одні з найвправніших. Усі мають намір стати офіцерами українського війська.

"Тяжелий бронник? Да нет, я думал будет тяжелее, но оказывается нет. Нормально все? Да. Сейчас еще пробежишь немного".

За командою хлопці заступають на вогневий рубіж.

Двадцять пострілів. Відстань сто метрів. Перші результати.

"Двадцять чотири і дев'яносто вісім. Молодець, все! Так це ще не все. Ну вообще сто двенадцать и плюс. Сто вісімнадцять і по п'ять дві".

Знайомство хлопців зі зброєю саме сьогодні не випадкове. Сто один рік тому їхні однолітки теж узяли до рук рушниці та стали на захист України під Крутами. Начальник ліцею каже: серед випускників закладу вже зараз є військові, які б'ються з ворогом на передовій.

"В позаминулому вже році ми випускали наших перших хлопців 45, і наразі з них 36 вже проходять службу в Збройних силах України. Хтось курсантом, а троє хлопців наших випускників проходять службу вже тут в зоні проведення Операції Об'єднаних сил", - говорить Валерій Ємбаков, начальник Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Андрій родом зі Станиці Луганської. Із тринадцяти років дізнався, що таке жахи війни. Артилерійські обстріли, побита ворожими мінами батьківська хата. Місяці в підвалах. Каже: саме там, ховаючись від обстрілів, вирішив піти служити до лав української армії.

"Я просто сам видел как снаряди падали, как людей убивали. Это мое решение и это моя жизнь", - говорить Андрій Гусєв, ліцеїст.

Нині ж мрія Андрія - визволити рідний Луганськ від окупантів. От тільки журиться, бо ж певен, доки вивчиться на офіцера - над містом вже майорітиме український стяг.

"Да, я доучусь и наверное уже будет там стоять. Не успію".

"Конкурс у наш ліцей на 110 місць, приїжджають 160-170 хлопців. Ще раз кажу, вони свідомо обирають шлях захисту України", - говорить Валерій Ємбаков, начальник Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.