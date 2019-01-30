У польській шахті стався землетрус [ Редактировать ]
Семеро гірників постраждали, дев'ятеро - зникли безвісти внаслідок підземного поштовху в шахті Рудна на південному заході Польщі. Трусонуло на глибині 770 метрів.
У зоні небезпеки в цей час перебували 32 гірники. Встановити контакт з деякими з них досі не вдалося.
Наразі триває рятувальна операція за участі 11 бригад.
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