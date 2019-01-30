Семеро гірників постраждали, дев'ятеро - зникли безвісти внаслідок підземного поштовху в шахті Рудна на південному заході Польщі. Трусонуло на глибині 770 метрів.

У зоні небезпеки в цей час перебували 32 гірники. Встановити контакт з деякими з них досі не вдалося.

Наразі триває рятувальна операція за участі 11 бригад.