В Киеве жестко проучили "героя парковки" [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Руденко, жители города наказали водителя Ford, который припарковался на пешеходной зоне, пишет "Киев Оперативный".
Судя по фото, на припаркованную машину высыпали гору мусора и различного рода бытовых отходов.
Ранее жителя Черновцов жестоко избили за припаркованное авто.
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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал депутат.