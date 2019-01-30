Качественный мармелад пойдет на пользу всем, ведь он способствует оздоровлению организма. Употребление мармелада по мнению ученых не только утоляет потребность в сладком, присущую многим людям, но даже может защитить от развития опухолей, пишет "Медицина 2.0".



"Мармелад содержит пектин, который способствует более активному выведению из организма нежелательных веществ, включая токсичные компоненты, накопление которых приводит к развитию опухолевых процессов", - рассказали об этом научные специалисты.



Ученые утверждают, что пектин может способствовать выведению из организма человека тяжелых металлов побочных продуктов метаболизма, холестерина, анаболиков, желчных кислот. С этим свойством связан тот факт, что мармелад является отличным антидепрессантом. В подобном эффекте мармелад не уступает признанному шоколада, причем не менее калориен, а, следовательно, безопаснее для фигуры.



Впрочем, потребление мармелада как и любых сладостей необходимо контролировать, чтобы избежать лишнего веса. Кроме того, важно, чтобы продукт не содержал в себе много искусственных добавок и не имел дополнительных калорийных довесков - например, в виде сахарной обсыпки или шоколадной глазури.



"Выбирайте мармелад правильно - по оттенку он должен приближаться к натуральных тонов, а не быть яркого цвета, такие лакомства содержат много красителей. По своей структуре этот мармелад должен быть однородным и с кисловатым привкусом, непрозрачным", - поделились эксперты.

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