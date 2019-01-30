Какая сладость очищает организм от токсинов [ Редактировать ]
Качественный мармелад пойдет на пользу всем, ведь он способствует оздоровлению организма. Употребление мармелада по мнению ученых не только утоляет потребность в сладком, присущую многим людям, но даже может защитить от развития опухолей, пишет "Медицина 2.0".
"Мармелад содержит пектин, который способствует более активному выведению из организма нежелательных веществ, включая токсичные компоненты, накопление которых приводит к развитию опухолевых процессов", - рассказали об этом научные специалисты.
Ученые утверждают, что пектин может способствовать выведению из организма человека тяжелых металлов побочных продуктов метаболизма, холестерина, анаболиков, желчных кислот. С этим свойством связан тот факт, что мармелад является отличным антидепрессантом. В подобном эффекте мармелад не уступает признанному шоколада, причем не менее калориен, а, следовательно, безопаснее для фигуры.
Впрочем, потребление мармелада как и любых сладостей необходимо контролировать, чтобы избежать лишнего веса. Кроме того, важно, чтобы продукт не содержал в себе много искусственных добавок и не имел дополнительных калорийных довесков - например, в виде сахарной обсыпки или шоколадной глазури.
"Выбирайте мармелад правильно - по оттенку он должен приближаться к натуральных тонов, а не быть яркого цвета, такие лакомства содержат много красителей. По своей структуре этот мармелад должен быть однородным и с кисловатым привкусом, непрозрачным", - поделились эксперты.
Ранее мы писали, какие продукты приводят к проблемам с памятью.
по теме
Непереносимость кофе: топ пять симптомов
Иногда от употребления бодрящего напитка лучше отказаться - прежде всего, в случае непереносимости кофеина или аллергии на кофеин
Как понять, что у вас непереносимость кофе
Иногда от употребления бодрящего напитка лучше отказаться - прежде всего, в случае непереносимости кофеина или аллергии на кофеин
Рецепт самой вкусной картофельной запеканки с фаршем
Запеканки удобны тем, что позволяют приготовить полноценный обед за сравнительно небольшое время
Рецепт шоколадно-апельсинового печенья к чаю
Шоколад и апельсины - это очень зимнее сочетание
Как правильно хранить лук в домашних условиях
Обычно репчатый лук доступен в течение всего года