В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.

Календарь на февраль 2019:

- общее количество календарных дней - 28;

- рабочие дни - 20;

- выходных - 8.

Так, украинцы будут отдыхать 2, 3, 9, 10, 16,17, 23 и 24 февраля.

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