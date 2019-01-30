Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В феврале 2019 года официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья.
Календарь на февраль 2019:
- общее количество календарных дней - 28;
- рабочие дни - 20;
- выходных - 8.
Так, украинцы будут отдыхать 2, 3, 9, 10, 16,17, 23 и 24 февраля.
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