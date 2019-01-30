Ровер Curiosity прислал на Землю серию из 57 снимков, сделанных во время пребывания аппарата на хребте Веры Рубин. Из снимков сотрудники NASA создали "селфи" марсохода, сообщает "Корреспондент".

Ровер пробурил 19 углубление на горном хребте в регионе под названием Рок Холл.

После этого, используя камеру Mars Hand Lens Imager (MAHLI) на конце своей роботизированной руки, марсоход сделал серию из 57 снимков, которые были соединены вместе в одно селфи.

Curiosity исследовал горный хребет Веры Рубин с сентября 2017 года - более года. Теперь же он направляется в другой регион, где расположены глиняные отложения.

Минералы в этой местности могут содержать больше подсказок о древних озерах, которые помогли сформировать более низкие уровни горы Шарп.

Ранее сообщалось, что представители NASA не могут возобновить связь с марсоходом Opportunity.