Вкусные и аппетитные картофельные драники - популярная горячая закуска. Чтобы их приготовить, сырой картофель натирают на терке, смешивают с солью и яйцами, после чего обжаривают в раскаленном масле. Подают драники к столу традиционно со сметаной, топленым салом или грибным соусом. Едят блюдо только горячим, пишет "Сегодня".

Картофельные драники

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 крупная луковица

2 яйца

соль - по вкусу

растительное масло для жарки

Рецепт приготовления:

Натереть очищенные картофель и лук на мелкой терке. Добавить яйца и соль, перемешать.

Хорошо нагреть сковородку с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, пожарить драники до золотистого цвета.

Подавать горячими вместе со сметаной.

Советы по приготовлению драников:

Не давайте тесту стоять - оно потемнеет и внешний вид драников испортится.

Не добавляйте в драники муку - так ухудшится их вкус, и картофельные оладьи станут "резиновыми". В крайнем случае, можно добавить ложку без горки крахмала.

Хорошо разогревайте сковороду, иначе драники впитают в себя слишком много масла.

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