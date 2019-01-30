Как приготовить картофельные драники [ Редактировать ]
Вкусные и аппетитные картофельные драники - популярная горячая закуска. Чтобы их приготовить, сырой картофель натирают на терке, смешивают с солью и яйцами, после чего обжаривают в раскаленном масле. Подают драники к столу традиционно со сметаной, топленым салом или грибным соусом. Едят блюдо только горячим, пишет "Сегодня".
Картофельные драники
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 крупная луковица
- 2 яйца
- соль - по вкусу
- растительное масло для жарки
Рецепт приготовления:
- Натереть очищенные картофель и лук на мелкой терке. Добавить яйца и соль, перемешать.
- Хорошо нагреть сковородку с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, пожарить драники до золотистого цвета.
- Подавать горячими вместе со сметаной.
Советы по приготовлению драников:
- Не давайте тесту стоять - оно потемнеет и внешний вид драников испортится.
- Не добавляйте в драники муку - так ухудшится их вкус, и картофельные оладьи станут "резиновыми". В крайнем случае, можно добавить ложку без горки крахмала.
- Хорошо разогревайте сковороду, иначе драники впитают в себя слишком много масла.
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