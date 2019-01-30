На Донбасі армійці знищили військовий "КАМАЗ" з озброєнням [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики знову б'ють із заборонених калібрів. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний. Неподалік Авдіївки та Гнутового окупанти атакували з великокаліберних кулеметів. А біля Богданівки - з гранатометів.
Загалом за останню добу - вісім ворожих провокацій на різних напрямках. Серед українських військових втрат немає.
За даними розвідки, чотирьох окупантів ліквідовано, шістьох - поранено. Крім того, армійці знищили ворожий військовий "КАМАЗ" з озброєнням.
по теме
На Донбасі бойовики били з гранатометів та кулеметів
Луганська область. Передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають - ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї
Крихке перемир'я: біля Зайцевого бойовики обстрілюють мирне населення
Селище Зайцеве. Фактично - це вже околиця окупованої нині Горлівки. Колись тут був затишний район передмістя. А тепер скрізь понівечені людські оселі. Розбомблені ворожими мінами та снарядами
На Донбасі бойовики здійснили 16 обстрілів
Били із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, атакували майже по всій лінії розмежування. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, трьох поранили
На Донбасі поранили українського військового
Один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений під час ворожого обстрілу минулої доби. Такі дані штабу на 18 годину
На Приазов'ї влаштували масштабні навчання для українських військових
Тренування Об'єднаних сил на випадок можливого наступу противника провели під Маріуполем