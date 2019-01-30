На Донбасі бойовики знову б'ють із заборонених калібрів. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний. Неподалік Авдіївки та Гнутового окупанти атакували з великокаліберних кулеметів. А біля Богданівки - з гранатометів.

Загалом за останню добу - вісім ворожих провокацій на різних напрямках. Серед українських військових втрат немає.

За даними розвідки, чотирьох окупантів ліквідовано, шістьох - поранено. Крім того, армійці знищили ворожий військовий "КАМАЗ" з озброєнням.