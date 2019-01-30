Євросоюз не переглядатиме угоди про Brexit. На цьому наголошують і в керівництві ЄС, і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту. Напередодні він надав прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з Євросоюзом щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії. На цьому наполягала Тереза Мей.

Разом з тим британські депутати відхилили поправку, що вимагала від уряду відкласти вихід із ЄС на дев'ять місяців. Водночас підтримали уточнення, яке забороняє Лондону розлучатися без угоди з Брюсселем.

"Разом із поясненням, які саме зміни необхідні для затвердження угоди про Brexit, палата також підтвердила, що не хоче виходу з ЄС без угоди та обмежень у майбутній співпраці. Тепер уряд подвоїть зусилля для укладання договору, який підтримають депутати", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.