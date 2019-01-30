З Венесуели до Росії намагалися вивезти 20 тонн золота. Про це заявляє Національна асамблея країни. Разом з тим Сполучені Штати відкрили лідерові опозиції Хуанові Гуайдо доступ до урядових рахунків Венесуели в американських банках.

У Вашингтоні вважають, що такі дії допоможуть законній владі використати кошти на благо народу країни.

Нагадаю, криза у Венесуелі спалахнула з новою силою 23 січня. Тоді лідер Національної Асамлеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента. Одними з перших його підтримали Штати. Після цього чинний очільник держави Ніколас Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном.