М'ясний скандал у Польщі. Тамтешні журналісти з'ясували, що на одній з боєнь переробляли мертвих і хворих корів. Далі неякісні продукти реалізовували в торговельній мережі.

Це викликало хвилю обурення і порушило питання, чи належним чином контролюється постачання м'яса.

З огляду на таке головний ветеринарний лікар ініціює тотальні перевірки м'ясопереробних підприємств у країні.