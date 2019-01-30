У Польщі хворих корів забивали для продажу м'яса [ Редактировать ]
М'ясний скандал у Польщі. Тамтешні журналісти з'ясували, що на одній з боєнь переробляли мертвих і хворих корів. Далі неякісні продукти реалізовували в торговельній мережі.
Це викликало хвилю обурення і порушило питання, чи належним чином контролюється постачання м'яса.
З огляду на таке головний ветеринарний лікар ініціює тотальні перевірки м'ясопереробних підприємств у країні.
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