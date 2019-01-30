"Муниципальная няня": сколько денег выделят на услуги [ Редактировать ]
В среду, 30 января, на заседании правительства Кабинет министров утвердил порядок возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет по программе "муниципальная няня".
С 1 января областным и Киевской городской госадминистрациям поручено возмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года.
В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.
Муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, которое заключило договор о предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет.
Компенсация будет ежемесячно перечисляться одному из родителей или опекуну.
По данным Минсоцполитики, в госбюджете на данные цели заложено 500 млн гривен.
Подробнее о том, что ждет молодых родителей в 2019 году, читайте тут.
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