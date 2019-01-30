Скончался ритм-н-блюз-исполнитель Джеймс Ингрэм, лауреат музыкальной премии Грэмми, сообщает "Корреспондент".

Артист умер в возрасте 66 лет от рака мозга. За свою карьеру Ингрэм дважды удостаивался музыкальной премии "Грэмми", при этом номинировался он на нее 14 раз. Награды он получил за композиции Yah Mo B There и One Hundred Ways.

Песни певца The Day I Fall in Love и Look What Love Has Done также были номинированы на "Оскар".

Ингрэм выпустил пять студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2008 году.

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