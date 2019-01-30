Аукціон Sotheby's виставив на продаж унікальні лоти [ Редактировать ]
Аукціон Sotheby's виставив на продаж унікальні лоти. Це нещодавно виявлена робота Рафаеля, а також рідкісний малюнок Рубенса.
Картини належать приватним особам, хоча раніше були частиною знаменитої колекції короля Нідерландів Вільгельма II.
За словами представників аукціонного дому, такі предмети мистецтва потрапляють на торги вкрай рідко. Оціночна вартість кожного від двох до трьох з половиною мільйонів доларів.
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