У Баварії відкрили ковбасний готель [ Редактировать ]
Баварське село запрошує завітати до ковбасного готелю. М'ясні делікатеси тут не тільки в меню, а й в оздобленні. Відкрив тематичний заклад місцевий різник у четвертому поколінні. Так він намагається підтримати свій родинний бізнес на тлі помітного скорочення споживання м'яса в Німеччині, а також принадити туристів.
І цілком вдало - від вересня маленький готель відвідали сотні гостей з усього світу.
""Вурст" - тобто ковбаса - це найвідоміше німецьке слово за кордоном. Я кажу "вурст" і в Сполучених штатах, і в англомовних країнах, навіть клієнтам з Азії - і цього не треба перекладати", - говорить Клаус Бебель, власник ковбасного готелю.
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