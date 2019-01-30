Баварське село запрошує завітати до ковбасного готелю. М'ясні делікатеси тут не тільки в меню, а й в оздобленні. Відкрив тематичний заклад місцевий різник у четвертому поколінні. Так він намагається підтримати свій родинний бізнес на тлі помітного скорочення споживання м'яса в Німеччині, а також принадити туристів.

І цілком вдало - від вересня маленький готель відвідали сотні гостей з усього світу.

""Вурст" - тобто ковбаса - це найвідоміше німецьке слово за кордоном. Я кажу "вурст" і в Сполучених штатах, і в англомовних країнах, навіть клієнтам з Азії - і цього не треба перекладати", - говорить Клаус Бебель, власник ковбасного готелю.