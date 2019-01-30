Абдоминопластика - это современная непростая, но высокорезультативная операция, которая позволяет сделать живот подтянутым и плоским. Во время ее проведения хирурги уменьшают количество жировой ткани, которая скапливается в зоне передней брюшной стенки.

Кому необходима процедура?

Показаниями к проведению процедуры являются:

- чрезмерное количество жировой ткани, которая находится на боках и животе;

- провисающая кожа, которая образовалась после резкого похудения либо родов;

- выпуклая форма живота, которую невозможно убрать никакими другими способами;

- избыток и провисание мягких тканей.

Пластика живота в АНА-Космо дает отличные результаты. После выполнения операции существенно уменьшаются объем талии и размеры живота, исчезает так называемый «фартук», а также укрепляются мышцы пресса.

Как проходит операция и ее разновидности?

Перед началом операции опытные хирурги обязательно осматривают каждого пациента, и определяет необходимый тип хирургического вмешательства. Абдоминопластика живота бывает:

- полной;

- средней;

- мини;

- без разрезов.

Важнейшим этапом подготовки к предстоящим медицинским манипуляциям считается обследование узких специалистов. Пациенты в обязательном порядке сдают все назначенные специалистом анализы и получают врачебное заключение. Не обойтись перед процедурой и без профессиональной консультации анестезиолога.

Все необходимые вопросы перед абдоминопластикой можно задать хирургу при личной беседе. На конечный результат операции непосредственно влияет общее состояние здоровья пациента и наличие сопутствующих заболеваний.

В среднем операция по проведению абдоминопластики длится около полутора - двух с половиной часов. Врач удаляет излишки кожи и жировые отложения, а также растяжки в области живота. Если возникает такая необходимость, то пупок переставляется на новое место.

Реабилитация

Период нахождения в лечебном учреждении после операции обычно составляет не более двух суток. Ощущение дискомфорта в животе присутствует около двух недель. Врачи рекомендуют пациентам ходить в полусогнутом состоянии некоторое время после абдоминопластики живота для предотвращения повторного растяжения тканей и скорейшего заживления шва.

На протяжении полутора месяцев нужно в обязательном порядке носить компрессионное белье. Также в течение двух-трех месяцев после процедуры противопоказаны физические нагрузки и поднимание тяжестей.

Что нужно знать?

При незначительном ослаблении мышц пресса выполняется эндоскопическая пластика живота. Такая процедура проводится без разрезов с помощью всего нескольких проколов, которые делаются в зоне бикини. Удалить небольшое количество обвисшей кожи и жировых складок позволяет миниабдоминопластика. Для удаления большого количество обвисшей кожи и подтяжки мышц проводится средняя абдоминопластика. Для коррекции кожи на спине, бедрах и животе, удаления жира и растяжек используется полная абдоминопластика.

Оперативное вмешательство проводится под наркозом, поэтому пациент не ощущает боли. Во время хирургических манипуляций врач делает разрез и отделяет от стенок брюшины жировую клетчатку вместе с кожей. Тогда, когда возникает расхождение мышц, они соединяются при помощи специальных приспособлений. Сложность операции обуславливает высокую цену на процедуру. Она выполняется только первоклассными хирургами в лучших медицинских учреждениях. Техника выполнения операции подбирается индивидуально для каждого конкретного пациента с учетом всех его особенностей.