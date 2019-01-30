Во вторник, 29 января, в Днепре на одной из улиц из гранатомета расстреляли автомобиль. Как стало известно, в авто находился местный криминальный авторитет.

Так, источники заявили, что неофициально в расстрелянном в Соборном районе Днепра Toyota Land Cruiser находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха", а официально "причастность, тех кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования".

Авторитет "Каха", 1973 года рождения, ехал на бронированном автомобиле, более того, он находился за рулем. Сама же машина зарегистрирована на другое лицо. Кроме авторитета, в авто был еще пассажир. Ни он, ни водитель не пострадали.

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