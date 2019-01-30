Задержка рейсов МАУ: почему в "Борисполе" не заправляли самолеты [ Редактировать ]
Во вторник вечером, а аэропорту "Борисполь" произошла масштабная задержка 22 авиарейсов. Как стало известно, это связано с тем, что ГФС заблокировала процесс погашения налоговых векселей при реализации авиатоплива, пишет "Экономическая правда".
О том, что задержка авиарейсов произошла из-за сбоя в заправке самолетов топливом, продиктованным конфликтом компании-поставщика с Государственной фискальной службой Украины, стало известно еще во вторник вечером. А уже 30 января "Укрнафта" пояснила свою точку зрения.
Дело в том, что на сегодняшнй день отсутствует механизм погашения налоговых векселей при реализации авиатоплива, который должен соответствовать обновленному Налоговому Кодексу, вступившему в силу с 1 января 2019 года.
"Поскольку процесс погашения налоговых векселей остается заблокированным ГФС, это с начала января привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафте".
ГФС применяет к ПАО "Укртатнафта" штрафные санкции в размере 13 млн грн за поставку топлива в праздничные дни 1-2 января, когда фискальные органы не осуществляли прием и регистрацию векселей. На сегодняшний день в аэропорту "Борисполь" есть 2,2 тыс тонны топлива, которые может поставлять, но, при отсутствии соответствующего реагирования государственных органов и позиции ГФС, компания вынуждена прекратить производство и отгрузку авиатоплива.
"Всю ответственность за сложившуюся ситуацию в сфере обеспечения авиаперевозок, компания возлагает на ГФС", - заявили в "Укртатнафте".
Ранее мы писали о том, что в аэропорту "Борисполь" нервный марокканец напал на пограничника.
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