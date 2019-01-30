43-летняя жительница Таиланда по имени Хемджира Клонгсанун бежала марафонскую дистанцию. На двенадцатом километре она заметила, как ее соперники огибают явно потерявшегося щенка тайского бангку (вокруг не было никого, кто мог бы быть его хозяином), пишет Meduza.

Испугавшись, что в одиночку щенок просто не выживет, она взяла его на руки и оставшиеся 30 километров пробежала вместе с собакой под мышкой.

На финише она попыталась отыскать владельцев маленького бангку, но никто не отозвался. Тогда Клонгсанун забрала его домой и еще раз попробовала отыскать владельца собаки (снова безуспешно). Теперь щенок живет с ней и двумя другими ее собаками.

Ранее мы писали, что кот спустя три года после смерти вернулся к хозяйке.