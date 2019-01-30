Житель США, вышедший на пенсию семь лет назад, сорвал куш в лотерее благодаря любви к пицце. Об этом пишет UPI.

Стивен Аллен из деревни Де Сото, штат Висконсин, отправился перекусить в любимую сетевую пиццерию Rocky Rococo. По дороге он зашел в продуктовый магазин и захватил пару лотерейных билетов.

Затем он проверил результаты розыгрыша на официальном сайте. Пенсионер стал обладателем джекпота в размере 350 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). "Я увидел 17, 18 и 20. Числа продолжали совпадать, - вспоминает Аллен. - Я не мог осознать, что выиграл, поэтому перепроверял номера раз за разом. Я до сих пор не могу в это поверить".

По словам Аллена, "деньги пришлись как нельзя кстати", поскольку теперь пенсионер "не будет так сильно зависеть от помощи близких".

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