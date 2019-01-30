Из-за шторма в США погибли три человека [ Редактировать ]
В США в результате зимнего шторма Джейден погибли три человека, передает "Корреспондент".
Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова.
В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.
Из-за шторма были отменены более 1300 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.
Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.
Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за лавины погибли три человека.
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