В США в результате зимнего шторма Джейден погибли три человека, передает "Корреспондент".

Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова.

В городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.

Из-за шторма были отменены более 1300 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.

Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.

Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за лавины погибли три человека.