Очередной рост тарифов на грузовые перевозки негативно повлияет на украинскую экономику. В течение года "Укрзализныця" планирует их повысить почти на четверть.

Больше всего пострадают отрасли, ориентированные на экспорт – металлургическая и аграрная, утверждают эксперты. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП, передает 24 канал.

Это злоупотребление монопольным положением. Фактически, на сегодняшний момент, они монопольно могут повышать цены: по согласованию Кабмина или нет, но по сути они повышают тарифы, тем самым нанося ущерб всем перевозчикам,

– сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

По словам экспертов, рост тарифов несет угрозу для отечественных грузоотправителей.

"Рост тарифов не должен быть очень болезненным для грузоотправителей. Он не должен превышать определенные предельные показатели", – пояснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Повышение тарифов происходит не впервые. "Укрзализныця" поднимала их и в 2016, и в 2017 годах. Только в прошлом году из-за удорожания грузовых перевозок затраты основных украинских грузоотправителей выросли почти на 20 млрд гривен.