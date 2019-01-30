Иван Ургант попал в ДТП [ Редактировать ]
Известный российский телеведущий Иван Ургант попал в ДТП. Несчастный случай произошел во время отдыха в США. Об этом заявил ведущий в передачи "Вечерний Ургант".
ДТП обошлось без жертв. Ургант повредил лишь руку.
По словам шоумена он угодил под колеса автомобиля во время катания на велосипеде в США. В результате падения Иван Ургант серьезно повредил руку и теперь вынужден носить фиксатор для запястья.
"Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил ее в Америке. Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку", - заявил Ургант в своей программе.
"Врезался со всей дури и с криком": Ургант угодил в ДТП pic.twitter.com/BZRDqISCyH— NNews (@Tim44him) 30 января 2019 г.
Как сообщил шоумен, рука у него до сих пор болит. Он также отметил, что вынужден вести программу "через боль". на.
Жертвой ДТП может стать любой человек вне зависимости от его социального статуса. В октябре в смертельном ДТП под Киевом погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская.
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