Известный российский телеведущий Иван Ургант попал в ДТП. Несчастный случай произошел во время отдыха в США. Об этом заявил ведущий в передачи "Вечерний Ургант".

ДТП обошлось без жертв. Ургант повредил лишь руку.

По словам шоумена он угодил под колеса автомобиля во время катания на велосипеде в США. В результате падения Иван Ургант серьезно повредил руку и теперь вынужден носить фиксатор для запястья.

"Я вам хочу показать вещь, которую я ношу последние дни. Я купил ее в Америке. Я ехал на велосипеде, американец меня подрезал на джипе. Вот меня предупреждали тысячу раз, а я не верил! Я упал и растянул руку", - заявил Ургант в своей программе.

"Врезался со всей дури и с криком": Ургант угодил в ДТП pic.twitter.com/BZRDqISCyH — NNews (@Tim44him) 30 января 2019 г.

Как сообщил шоумен, рука у него до сих пор болит. Он также отметил, что вынужден вести программу "через боль". на.

Жертвой ДТП может стать любой человек вне зависимости от его социального статуса. В октябре в смертельном ДТП под Киевом погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская.