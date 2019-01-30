Дизайнер убил 8 человек и закопал в саду [ Редактировать ]
В Канаде ландшафтный дизайнер Брюс Макартур признался в убийстве восьми человек, которые он совершил в пригороде Торонто. Отмечается, что там проживают люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, пишет Globe and Mail.
Садовник совершил преступления в период с 2010 по 2017 год. Первой жертвой 67-летнего Макартура стал его бывший знакомый, затем он убил двух иммигрантов из Афганистана, двух беженцев из Шри-Ланки, выходца из Ирана, уроженца Турции и местного бездомного. Подозреваемого арестовали в начале 2018 года, когда в его квартире обнаружили привязанного к кровати юношу. Работа ландшафтного дизайнера позволила убийце скрыть останки жертв в саду клиентов.
Жертвы Брюса Макартура Фото: Globe and Mail
По данным следствия, все погибшие проживали в городском районе Гей-Виллидж (Gay Village) - местной общине представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Слушания по вынесению приговора начнутся на следующей неделе и будут переводиться на фарси и тамильский язык, чтобы их могли понимать родственники жертв. За каждое убийство подсудимому грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения ранее 25 лет.
К сожалению, жестокие убийства совершаются каждый день по всему миру. Ранее в Харькове убили полицейского, после чего тело расчленили и накормили им бездомного.
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