Самый главный вопрос, решения которого ждут украинцы, ‒ это вопрос прекращения боевых действий и установления мира на Донбассе. Без этого нельзя покончить с тарифным геноцидом, восстановить экономику, поднять уровень жизни людей. Стратегическая задача "Оппозиционной платформы - За жизнь" ‒ восстановление мира, возращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Наше отличие от других политических сил (начиная с действующей власти и заканчивая различными псевдооппозиционерами, использующими тему мира для пиара) заключается в том, что они говорят о возвращении территорий, а не людей. Мы же ставим во главу угла задачу вернуть людей, вернуть через их сознание. Это можно сделать, но не через ультиматумы, унижения и шантаж, как это видят другие кандидаты в президенты. Это можно сделать только в том случае, если дать жителям Донбасса уверенность в завтрашнем дне, гарантии безопасности, надежду на лучшее будущее в Украине. С этим согласны и граждане Украины. Как показал соцопрос, проведенный КМИС и Research & Branding Group в сентябре 2018 года, из трех вариантов урегулирования конфликта максимальную поддержку украинцев (36%) получил вариант предоставления Донбассу особого статуса, предполагающего автономию в составе Украины и возврат в состав государства. А при постановке вопроса "если для мирного урегулирования конфликта на Донбассе потребовалось бы предоставить автономию неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР)" эту идею уверены, что поддержали бы, 22% и скорее уверены, что поддержали бы, 30% опрошенных, что в сумме дает 52%.

Вернуть людей – это и есть первый и базовый принцип разработанного нами Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. Второй принцип заключается в достижении договоренностей в четырехугольнике Киев ‒ Донецк ‒ Луганск ‒ Москва.

Третий принцип, который является фундаментом нашего Плана-концепции, ‒ это то, что он построен на Минских соглашениях, утвержденных Резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года, отвечает декларации "нормандского формата" и, самое главное, действующему законодательству Украины. Наш План-концепция предусматривает три этапа: законодательный, административный и этап, касающийся порядка и процедуры реализации.

Наша модель урегулирования кризиса предполагает:

‒ Создание реальных гарантий безопасности для людей на неконтролируемых территориях. Это широкий комплекс мер, который включает не только законодательные шаги (амнистия, особенности правоохранительной системы, формирование сил обеспечения общественного порядка и др.).

‒ Создание в составе Украины Автономного региона Донбасс, путем внесения изменений в Конституцию Украины и законы, которые предусматривают учреждение Парламента, Правительства и других органов управления автономии.

Хочу успокоить «национально озабоченных» и недалеких политиков ‒ как тех, кто при власти, так и тех, кто к ней рвется. Наш план полностью соответствует Минским соглашениям, утвержденным главами государств "нормандской четверки" ‒ Украины, России, Франции и Германии, — Резолюцией Совета Безопасности ООН, а также (и это крайне важно) действующей Конституции Украины, которая является Конституцией унитарного государства, предусматривающей автономный статус одного из регионов. Поэтому внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство. И все обвинения, что мы таким образом создаем федерацию, являются беспочвенными инсинуациями лиц, далеких от понимания принципов государственного устройства и норм Основного Закона.

Наш план – это реальность. Для его создания было потрачено много времени и усилий ‒ для переговоров, консультаций, споров, дискуссий, обмена мнениями. Я веду переговоры с мая 2014 года, а потому убежден: реализовать его можно. Для этого нужны политическая воля и политический ресурс. Политическая воля у нас есть, а за политический ресурс, необходимый для установления мира в Украине, мы начинаем борьбу на выборах.

Когда президент Порошенко говорит о том, что ключ от мира находится в Кремле, он прав. Но, в отличие от него и от других, которые рвутся к власти и рассказывают легенды о якобы мире, который они готовы сотворить, мы не просто знаем, где этот ключ, ‒ мы знаем, где дверь с замочной скважиной, от которой этот ключ. Более того, мы знаем, как открыть эту дверь, за которой мир в Украине станет реальностью, и мы это сделаем. Я в этом уверен.