Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Халифат будет разрушен. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Американский лидер подчеркнул огромный прогресс в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) за последние 5 недель.

"Когда я стал президентом, ИГИЛ вышло из-под контроля в Сирии и стало безудержным. С тех пор был достигнут огромный прогресс, особенно за последние 5 недель. Халифат скоро будет разрушен, что было немыслимо еще два года назад", - отметил Трамп.

Он также сообщил об удачных переговорах в Афганистане после 18 лет боевых действий.

"Боевые действия продолжаются, но народ Афганистана хочет мира в этой бесконечной войне. Скоро увидим, будут ли переговоры успешными?" - добавил президент США.

Ранее Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну.