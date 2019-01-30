Халифат будет уничтожен - Дональд Трамп [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре Халифат будет разрушен. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
Американский лидер подчеркнул огромный прогресс в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) за последние 5 недель.
"Когда я стал президентом, ИГИЛ вышло из-под контроля в Сирии и стало безудержным. С тех пор был достигнут огромный прогресс, особенно за последние 5 недель. Халифат скоро будет разрушен, что было немыслимо еще два года назад", - отметил Трамп.
Он также сообщил об удачных переговорах в Афганистане после 18 лет боевых действий.
"Боевые действия продолжаются, но народ Афганистана хочет мира в этой бесконечной войне. Скоро увидим, будут ли переговоры успешными?" - добавил президент США.
Ранее Дональд Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
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