Партия "Відродження" поддержала выдвижение своего лидера Виктора Бондаря на пост Президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Такое решение было принято сегодня, 30 января, на Съезде партии.

За кандидатуру Виктора Бондаря в качестве кандидата на пост главы государства делегаты Съезда проголосовали единогласно. Виктор Бондарь поблагодарил партийцев за оказанное доверие и подчеркнул, что Партия «Відродження» способна предложить альтернативу политическому популизму, от которого устали украинцы.

"Мы с вами должны дать Украине великое будущее! Мы должны здесь, в сердце Европы, построить современный Сингапур! Страну без коррупции и с невероятным экономическим и человеческим потенциалом. Мы обеспечим прорыв Украины в лидеры мирового промышленного роста! Это будет страна для людей! Страна счастья, мира и покоя! Страна возможностей! Полная поддержка и самые благоприятные условия для бизнеса, внимание к пенсионерам, безграничные перспективы для молодежи, счастливое детство для юного поколения", – отметил Виктор Бондарь.

Еще одной целью участия в президентских выборах, как добавил политик, является донесение идей Партии "Відродження" широкому кругу избирателей.

Он заверил однопартийцев, что имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.

"Это полная перестройка государственной системы. Минимальная пенсия должна полностью удовлетворять потребности пенсионеров в продуктах питания, лечении, оплате тарифов на услуги ЖКХ и других экономически и социально обоснованных запросах", – заявил председатель Партии "Відродження".

По мнению Виктора Бондаря, в Украине нужно провести настоящую медицинскую реформу и внедрить общеобязательное медицинское страхование, что позволит реализовать ряд инновационных проектов в сфере здравоохранения.

"Должна быть проведена кардинальная смена системы здравоохранения, построена сверхсовременная сеть клиник по всей стране – до уровня каждого района. Это, в частности, и возведение европейского медицинского города под Киевом с сотней корпусов, где будут предоставляться все виды медицинской помощи, лучшая диагностика и лечение. Нам нужно реализовать такой образцовый европейский проект! Медицинским страхованием должен быть охвачен каждый украинец!" – сказал во время выступления политик.

Напомним, о намерении участвовать в президентских выборах 2019 года Партия «Відродження» заявила во время VII съезда, состоявшегося 20 апреля 2018 года в Киеве.