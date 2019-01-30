В Киеве пропала 17-летняя девочка (фото) [ Редактировать ]
В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Ковбасюк Ольгу. 17-летняя девочка пропала в Днепровском районе 6 дней назад, сообщает "Информатор".
Днепровское управление полиции разыскивает Ольгу уже несколько дней. Девушка ушла из дому 24 января. Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, на вид - 17-18 лет.
Фото: "Информатор"
Была одета: зимняя куртка (пуховик), черные джинсы, черные ботинки, носит очки для коррекции зрения. При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номеру "102".
Ранее киевлянка вышла из дома без денег и телефона и пропала.
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