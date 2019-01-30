В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Ковбасюк Ольгу. 17-летняя девочка пропала в Днепровском районе 6 дней назад, сообщает "Информатор".

Днепровское управление полиции разыскивает Ольгу уже несколько дней. Девушка ушла из дому 24 января. Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, на вид - 17-18 лет.

Фото: "Информатор"

Была одета: зимняя куртка (пуховик), черные джинсы, черные ботинки, носит очки для коррекции зрения. При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номеру "102".

Ранее киевлянка вышла из дома без денег и телефона и пропала.