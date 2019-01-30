Наиболее убыточными для Украины торговыми партнерами являются Китай, Россия, Германия, Беларусь и США. Об этом сообщил "Апостроф" со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по промышленной политике Виктора Галасюка.

С этими странами Украина имеет самый большой отрицательный внешнеторговый баланс. Превышение импорта китайских товаров в Украину над экспортом украинских товаров в Китай по итогам 11 мес. 2018 г. составило 4,949 млрд долл., с Россией – 4,084 млрд долл.

Наиболее выгодную торговлю Украина ведет с Индией, Египтом, Нидерландами, Турцией и Ираком. Положительное сальдо с Индией составляет 1,394 млрд долл., с Египтом – 1,382 млрд долл.

"Внешняя торговля Украины, по сути, убыточна – в 2017 году наш торговый дефицит составил 9 млрд долл., а в 2018-м уже – 12 млрд. То есть продаем мы за рубеж значительно меньше товаров и услуг, чем импортируем оттуда", – отметил Галасюк.

Он напомнил, что по прогнозу МВФ, через 5 лет дефицит торгового баланса Украины достигнет 16 млрд долл. "Последствия: большая импортозависимость, слабая гривна, высокая инфляция, большая зависимость от иностранных кредитов, слабая промышленность... замкнутый круг бедности", – подчеркнул Галасюк.

По его словам, Украине крайне важно увеличивать не товарооборот, который состоит из экспорта и импорта, а именно экспорт. "Иначе международная торговля потянет украинскую экономику на дно", – предупредил глава комитета ВР по промполитике.

Он подчеркнул необходимость скорейшего принятия Промышленного пакета реформ и развития собственной промышленности путем импортозамещения, развития внутреннего рынка и поддержки экспорта.

"Именно поэтому такие инициативы Радикальной партии, как индустриальные парки, экспортно-кредитное агентство и "Покупай украинское", имеют стратегическое значение", – резюмировал Галасюк.