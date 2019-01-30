У середу, 30 січня у прес-центрі інформаційного агентства УНІАН відбулася прес-конференція "Бізнес має право", під час якої громадська організація "Юридична клініка для малого та середнього бізнесу" презентувала нову соціальну он-лайн платформу, спрямовану на захист підприємців від тиску з боку правоохоронних та контролюючих органів.

Фото: "Униан"

"Формування сприятливого ділового клімату, розвиток підприємництва, оздоровлення економіки, надходження до бюджетів усіх рівнів та створення нових робочих місць - все це можливо лише за умов розвитку підприємництва. На жаль, сьогодні ситуація протилежна: щоденно бізнес стає жертвою тиску з боку правоохоронних органів, об'єктом рейдерських атак і штрафних санкцій, накладених з порушенням чинного законодавства. І якщо великі холдинги мають штатних юристів і адвокатів, які 24/7 захищають корпоративних інтереси, то невеликий бізнесмен "середньої ланки" просто не може собі цього дозволити. Саме тому і виникла ідея створення організації, яка б допомагала підвищувати рівень правової обізнаності серед підприємців", - розповідає голова ГО "Юридична клініка для малого та середнього бізнесу" Максим Березкін.

Юридична клініка для малого та середнього бізнесу – це неприбуткова громадська організація, основною метою якої є надання безоплатної юридичної допомоги. За консультацією можуть звернутися підприємці, які не мають достатніх фінансових та кадрових ресурсів для захисту своїх законних прав та інтересів. Саме їм і допомагають адвокати, які на безоплатній основі співпрацюють з Юридичною клінікою.

"Як підприємець я часто відвідую податкову і бачу, що більшість ФОПів просто не знають, як правильно заповнювати папери чи реагувати на приписи податківців. Побідна ситуація спостерігається і при взаємодії з іншими державними контролюючими органами. Тому можу з впевненістю сказати, що подібна ініціатива є надзвичайно важливою для нашої країни, - говорить доцент юридичних наук, викладач юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Москалюк, - А як викладач університету хочу зауважити, що співпраця з Юридичною клінікою буде дуже корисною для студентів нашого факультету. Це допоможе їм напрацювати необхідний досвід та отримати важливі практичні знання".

Варто зазначити, що практика безоплатної правової допомоги - світова тенденція. У Європі та США волонтерство серед адвокатів поширене явище. Для них адвокат - це не тільки діловий костюм, дорогий годинник і високий гонорар, але також підвищена соціальна відповідальність перед суспільством і людьми. Тому ще одна мета Юридичної клініки для малого та середнього бізнесу – формування свідомості та моди на надання безкоштовної допомоги і серед українських адвокатів.

"Безоплатна юридична допомога, або як її називають у світовій практиці pro bono, в Україні, безумовно, практикується, хоча і не на такому рівні, як у європейських країнах, - розповідає партнер практики управління конфліктами АО Juscutum Ксенія Проконова, – Зокрема, наша юридична компанія надає такі послуги. Але якщо говорити глобально про розвиток pro bono серед великих юридичних компаній, то тут є над чим попрацювати. Сподіваюся, що створення Юридичної клініки ще один крок на цьому шляху".

Щодо роботи самої онлайн-платформи, то вона надзвичайно зручна: будь-який підприємець може з легкістю зареєструватися на сайті www.lawmsb.com.ua, заповнити невелику анкету та поставити юридичне питання, яке потребує роз’яснення.

"При створенні Юридичної клініки ми керувалися досвідом європейських компаній і намагалися зробити його надзвичайно зручним, - говорить адвокат ГО "Юридична клініка для малого та середнього бізнесу" Ірина Марчук, - Достатньо проста реєстрація займає не більше п’яти хвилин після чого підприємець потрапляє в свій особистий кабінет, де може задавати питання та отримувати на них кваліфіковані юридичні відповіді. У разі, якщо поставлене питання не підпадає під компетенцію наших адвокатів-волонтерів, ми підкажемо, куди саме варто звернутися за допомогою".

Усі адвокати, які співпрацюють з юридичною клінікою - мають обширну практику і спеціалізуються на різних галузях права: земельному, адміністративному, податковому, кримінальному та інших. Тож тепер підприємцям є куди звернутися по захист, головне не боятися відстоювати свою правоту і вчасно зареєструватися на сайті "Юридична клініка для малого та середнього бізнесу" за адресою www.lawmsb.com.ua.