На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек, сообщает издание "НикВести".



По словам очевидцев мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина скончалась на месте, мужчина умер по дороге в больницу.



Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в Одессе.