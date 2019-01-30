В Николаеве расстреляли двоих человек на выходе из суда [ Редактировать ]
На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двоих человек, сообщает издание "НикВести".
По словам очевидцев мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина скончалась на месте, мужчина умер по дороге в больницу.
Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в Одессе.
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