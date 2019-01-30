Россия в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками. Об этом сообщила председатель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что координаторы ОБСЕ подыгрывают позиции России и отмечают, что это должны быть двусторонние переговоры.

"Российские "ихтамнеты" могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля - украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", - написала Геращенко.

Также она сообщила, что Украина выдвинула требование освободить 3 украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В свою очередь украинское правительство готово передать троих россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на С.Глондаря, Б.Пантюшенка, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке, добавила Геращенко.

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