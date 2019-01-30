Россия заблокировала переговоры об обмене заложниками [ Редактировать ]
Россия в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками. Об этом сообщила председатель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.
Геращенко отметила, что координаторы ОБСЕ подыгрывают позиции России и отмечают, что это должны быть двусторонние переговоры.
"Российские "ихтамнеты" могут и дальше писать слезливые письма Путину. В рельсу. РФ от них отказалась. Категорически отказалась обсуждать передачу россиян на политзаключенных Кремля - украинцев. И в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", - написала Геращенко.
Также она сообщила, что Украина выдвинула требование освободить 3 украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В свою очередь украинское правительство готово передать троих россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на С.Глондаря, Б.Пантюшенка, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке, добавила Геращенко.
Ранее Россия передала в оккупированный Крым вертолеты "для ракет".
по теме
Людмила Денисова встретится с российским омбудсменом
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела телефонный разговор с российским омбудсменом
Переговоры по газу с Россией: Климкин озвучил украинскую позицию
Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, отметил Климкин
В ПАСЕ приняли резолюцию по Азову
Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных России
В ПАСЕ поддержали поправку о военнопленных моряках
Отмечается, что вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам
В ПАСЕ представят резолюцию по Азовскому морю
В ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море и Керченском проливе