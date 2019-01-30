Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания 30 января, сообщает "РБК-Украина".

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты. Проект постановления о регистрации кандидата зачитал член ЦИК Олег Диденко.

"Предлагается проектом решения зарегистрировать кандидата на пост президента Украины Зеленского. Образование высшее, проживает в Киеве. Выдать Зеленскому удостоверение кандидата установленной формы", - зачитал Диденко.

В ходе голосования один член ЦИК воздержался.

"Владимир Зеленский не присутствует на сегодняшнем заседании. Ведь он имеет право как прийти, так и не прийти. Поэтому ему лично не вручено удостоверение кандидата", - объяснили РБК-Украина в пресс-службе ЦИК.

Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко официально стала кандитатом в президенты Украины.