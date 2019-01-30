ЦИК зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания 30 января, сообщает "РБК-Украина".
Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты. Проект постановления о регистрации кандидата зачитал член ЦИК Олег Диденко.
"Предлагается проектом решения зарегистрировать кандидата на пост президента Украины Зеленского. Образование высшее, проживает в Киеве. Выдать Зеленскому удостоверение кандидата установленной формы", - зачитал Диденко.
В ходе голосования один член ЦИК воздержался.
"Владимир Зеленский не присутствует на сегодняшнем заседании. Ведь он имеет право как прийти, так и не прийти. Поэтому ему лично не вручено удостоверение кандидата", - объяснили РБК-Украина в пресс-службе ЦИК.
Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко официально стала кандитатом в президенты Украины.
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