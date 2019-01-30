Гречневый суп с грибами и говядиной: простой рецепт для обеда [ Редактировать ]
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Гречневый суп с грибами, мясом и зеленью поможет вкусно согреться в холодную погоду. Он готовится из доступных продуктов и требует минимум усилий, пишет "Сегодня".
Ингредиенты:
- Говядина – 300 г (лучше для супа брать мясо на косточке)
- Картофель – 3 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук репчатый – 1 шт
- Гречневая крупа – 100 г
- Зелень – по вкусу
- Соль, черный перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт.
Рецепт приготовления:
- Положите мясо в кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите около 1 часа.
- Выньте мясо из бульона, бульон процедите.
- Очистите овощи, картофель и лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите зелень.
- Доведите бульон до кипения, посолите по вкусу и положите картофель.
- После закипания супа добавьте в него промытую гречку, варите около 10 минут.
- Нарежьте мясо кубиками.
- Положите в суп лавровый лист, лук и морковь, а также верните в суп мясо. Варите суп до готовности картофеля и гречки.
- Посолите и поперчите по вкусу, выньте лавровый лист. При подаче посыпьте суп зеленью.
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