Гречневый суп с грибами, мясом и зеленью поможет вкусно согреться в холодную погоду. Он готовится из доступных продуктов и требует минимум усилий, пишет "Сегодня".

Ингредиенты:

Говядина – 300 г (лучше для супа брать мясо на косточке)

Картофель – 3 шт

Морковь – 1 шт

Лук репчатый – 1 шт

Гречневая крупа – 100 г

Зелень – по вкусу

Соль, черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Положите мясо в кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите около 1 часа.

Выньте мясо из бульона, бульон процедите.

Очистите овощи, картофель и лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Мелко порубите зелень.

Доведите бульон до кипения, посолите по вкусу и положите картофель.

После закипания супа добавьте в него промытую гречку, варите около 10 минут.

Нарежьте мясо кубиками.

Положите в суп лавровый лист, лук и морковь, а также верните в суп мясо. Варите суп до готовности картофеля и гречки.

Посолите и поперчите по вкусу, выньте лавровый лист. При подаче посыпьте суп зеленью.

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