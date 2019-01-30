31 января, на Афанасьев день приметы несут особый смысл, в народе верили, что в этот день божественные силы дают верные подсказки людям.

История Афанасьевого дня 31 января

В этот день чтят память святителя Афанасия Великого. Святитель Афанасий считается одним из отцов греческой православной церкви. Родился святой в 4 веке нашей эры. При жизни к нему обращалось множество людей. Люди стекались со всего мира, чтобы спросить совета, и Афанасий всегда находил что подсказать человеку, наставлял его на верный путь, помогал выбраться из трудной житейской ситуации.

Именно поэтомуАфанасьев день так щедр на приметы, и именно в этот день к ним относятся с особым уважением.

Приметы связанные с ведьмами

Если на Крещение женщина водой умылась, а на следующий день у нее на лице угри да пятна пошли, значит, она злая ведьма, и ее следует остерегаться.

Если рядом находится женщина, на которую есть подозрения касательно причастности к колдовству, нужно сказать про себя "Колдунья ты, зла или добра? Подскажите мне небеса". Если она начнет чихать, задыхаться, значит, она ведьма.

Если есть подозрение что соседка колдует, можно вычислить, правда это или домысел по одной старинной примете. В четверг вечером нужно рассыпать горох перед ее порогом. Если в течение трех дней этот горох окажется возле вас – у порога, в доме или прилипнет к подошве обуви – значит соседка и вправду колдунья.

Если у женщины дома в красном углу пепел рассыпан, значит, она там ворожбу на людей делает, и в ней лучше не ссорится чтобы ее гнев на себя не навлечь.

Если в ночь на полнолуние женщина уснуть не может, мается или начинает танцевать, значит, ее призывают к себе темные силы, это признак черной ведьмы.

Приметы помогали вычислить ведьму, и если она оказывалась кем-то из ближнего окружения или даже родственницей, ее старались задобрить всевозможными дарами: украшениями, яствами.

Приметы и запреты 31 января

С особой серьезностью относились люди к денежным приметам, ведь с их помощью можно притянуть в свою жизнь деньги.

Если вдруг человек пришел отдавать денежный долг, и при этом находится в болезненном состоянии, брать у него деньги нельзя. Забирая деньги у больного можно притянуть в свою жизнь болезни и несчастья.

Если после захода солнца кто-то много мелочи дает – ее брать не стоит. Вечерняя мелочь ведет к бедности и нищете. Конечно, это касается только личных денег: возврата долгов, сдача в магазине. Тех, кто занимается торговлей, и полученные деньги за товары кладет в кассу, эта примета не затрагивает.

Если кто-то оказал вам серьезную помощь, этого человека необходимо отблагодарить. Благодарность эта не обязательно должна быть денежной, но на нее необходимо деньги потратить. Так вы всегда будете знать цену чужому труду, и ваш труд тоже будет всегда оценен.

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