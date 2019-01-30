Приметы на 31 января: что категорически нельзя делать в Афанасьев день [ Редактировать ]
31 января, на Афанасьев день приметы несут особый смысл, в народе верили, что в этот день божественные силы дают верные подсказки людям.
История Афанасьевого дня 31 января
В этот день чтят память святителя Афанасия Великого. Святитель Афанасий считается одним из отцов греческой православной церкви. Родился святой в 4 веке нашей эры. При жизни к нему обращалось множество людей. Люди стекались со всего мира, чтобы спросить совета, и Афанасий всегда находил что подсказать человеку, наставлял его на верный путь, помогал выбраться из трудной житейской ситуации.
Именно поэтомуАфанасьев день так щедр на приметы, и именно в этот день к ним относятся с особым уважением.
Приметы связанные с ведьмами
- Если на Крещение женщина водой умылась, а на следующий день у нее на лице угри да пятна пошли, значит, она злая ведьма, и ее следует остерегаться.
- Если рядом находится женщина, на которую есть подозрения касательно причастности к колдовству, нужно сказать про себя "Колдунья ты, зла или добра? Подскажите мне небеса". Если она начнет чихать, задыхаться, значит, она ведьма.
- Если есть подозрение что соседка колдует, можно вычислить, правда это или домысел по одной старинной примете. В четверг вечером нужно рассыпать горох перед ее порогом. Если в течение трех дней этот горох окажется возле вас – у порога, в доме или прилипнет к подошве обуви – значит соседка и вправду колдунья.
- Если у женщины дома в красном углу пепел рассыпан, значит, она там ворожбу на людей делает, и в ней лучше не ссорится чтобы ее гнев на себя не навлечь.
- Если в ночь на полнолуние женщина уснуть не может, мается или начинает танцевать, значит, ее призывают к себе темные силы, это признак черной ведьмы.
Приметы помогали вычислить ведьму, и если она оказывалась кем-то из ближнего окружения или даже родственницей, ее старались задобрить всевозможными дарами: украшениями, яствами.
Приметы и запреты 31 января
С особой серьезностью относились люди к денежным приметам, ведь с их помощью можно притянуть в свою жизнь деньги.
- Если вдруг человек пришел отдавать денежный долг, и при этом находится в болезненном состоянии, брать у него деньги нельзя. Забирая деньги у больного можно притянуть в свою жизнь болезни и несчастья.
- Если после захода солнца кто-то много мелочи дает – ее брать не стоит. Вечерняя мелочь ведет к бедности и нищете. Конечно, это касается только личных денег: возврата долгов, сдача в магазине. Тех, кто занимается торговлей, и полученные деньги за товары кладет в кассу, эта примета не затрагивает.
- Если кто-то оказал вам серьезную помощь, этого человека необходимо отблагодарить. Благодарность эта не обязательно должна быть денежной, но на нее необходимо деньги потратить. Так вы всегда будете знать цену чужому труду, и ваш труд тоже будет всегда оценен.
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