Завалиться чи ні? З таким питанням уже не перший рік засинають і прокидаються мешканці одного з будинків у Івано-Франківську. Триповерхова споруда, яка до того ж є пам'яткою архітектури - розсипається на очах.

Півроку тому в цьому будинку загинула жінка - під її ногами обвалився балкон. Будівлю визнали аварійною. Та попри небезпеку люди живуть там і досі.

"Воно всьо тріщить. Ця стеля он провисла. Тако якщо дивитися на середину вона вигнута. Брат минулого року шпаклював, а воно далі пішло тріщинами. То ремонту без толку щось робити".

У двокімнатній квартирі Любові Волошин тріщини всюди на стінах, стелі, навіть на підлозі. І щодня - дедалі більші, каже жінка. У цій оселі мешкає вона, чоловік, четверо дітей, батько та брат.

"Холодно постійно, бо через ці тріщини видуває всьо тепло. Останніми місяцями то всьо трясеться просто. От стоїш на підлозі і воно буває так що дві три години воно ходить ходуном. Навіть видно по вазонках що вони ходять", - говорить Любов Волошин, жителька аварійного будинку.

Така ж ситуація і в решті квартир. Люди розповідають - їхній будинок - зведений на початку XIX століття і є історичною пам'яткою. Але роками його ніхто не ремонтував.

"Бачите тріщини збільшуються, я руку тут не могла запхати, а тепер я можу свобідно запхати цілу лодоню. І вона пішла сюди тріщина".

Минулого літа тут обвалився балкон разом з вісімдесяти-семирічною мешканкою. Жінка загинула. А кілька тижнів тому будинок знову почав тріщати по швах. Рятувальників люди викликали просто посеред ночі.

"На місці було прийнято рішення про тимчасове відселення проживаючих з даного будинку в один із готелів міста Івано-Франківська. Якась частина мешканців не захотіла йти звідти", - говорить Ігор Влізло, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-франківської міської ради.

Любов Волошин разом із сім'єю переїхала до готелю. Та вже наступного дня повернулась додому. Адже в номері ані їсти приготувати, ані води набрати. А тут інша біда: в аварійній частині будинку відрізали газ. Проте люди живуть і далі - бо їхати не мають куди.

"Я вже всі кабінети обійшла. Ми самі маємо все знайти. Все принести на тарілці. Це наше власне життя ми зацікавлені, більше ніхто", - говорить Тетяна Стельмащук, жителька аварійного будинку.

А ось чиновники запевняють: ремонтувати будинок - не їхній обов'язок. Він, хоч і є пам'яткою архітектури, але не комунальна власність.

"Ми сказали людям маєте можливість - шукайте для себе інвестора. В межах чинного законодавства подальші дозвільні документи інвестору місто готове в найшвидший час надавати", - говорить Микола Вітенко, заступник міського голови Івано-Франківська.

Інвестора люди знайшли. Одна з будівельних компаній погодилась провести реконструкцію. А людям допоможуть придбати квартири. Тепер слово за чиновниками, які мають погодити проект.