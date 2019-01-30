На Світлодарській дузі бойовики ведуть хаотичний вогонь

На передовій сьогодні чотири обстріли. Противник бив по українських позиціях з гранатометів та кулеметів. Нашим військовим доводилося стріляти у відповідь. Ніхто з армійців не постраждав