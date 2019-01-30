На Донбасі розвідники знищили засідку бойовиків [ Редактировать ]
А напередодні українські розвідники знешкодили засідку противника. Замаскований бойовиками сховок - армійці виявили на Докучаївському напрямку. Ворожу групу - нейтралізували, а зброю вилучили, - звітують у штабі Об'єднаних сил.
Серед іншого там були протитанковий ракетний комплекс "Фагот", ручний гранатомет та великокаліберний кулемет "Утьос". За успішне виконання бойового завдання - особовий склад розвідувальної групи представили до нагород.
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