Україна на сто відсотків забезпечена вакциною проти кору, а на складах Міністерства охорони здоров'я є ще чотириста тисяч додаткових доз.

Про це сьогодні заявила Уляна Супрун і анонсувала довакцинування школярів. Розпочнеться воно зі Львівщини. Початок програми заплановано на 20 лютого. Виконувач обов'язків міністра нагадала: щеплення - єдиний надійний спосіб вберегтися від кору, тож закликала всіх не нехтувати ним.

"В нас люди хворіють, бо вони не вакциновані, нема ніякої іншої причини як ви знаєте когось, хто захворів на кір, то ви маєте піти до свого лікаря і бути вакциновані, довакциновані вакцини є безпечні. Це є вакцини виробництва США і Бельгії, вони використовуються роками, ми минулого року вакцинували 1 млн людей, не було ніяких побічних ефектів, не було смертей", - говорить Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров'я.