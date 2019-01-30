Кабінет Міністрів повернув колишню норму споживання газу - три цілих двадцять дев'ять сотих кубометри на одну людину. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Уряду.

Крім того, відтепер Нафтогаз зобов'язаний встановити лічильники тим українцям, які їх досі не мають. До 2020 року - це приблизно три мільйони домогосподарств.

"В цьому газовому середовищі всі чомусь переконані, що треба наживатися на людях, а я вважаю, і мої колеги так вважаю. Ми будемо захищати права людей і не будемо давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3, 3 куб м на людину. Чого сьогодні людина має платити 9 кубів. Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають, тому я наголошую на тому, що ми повертаємся до норми. Було 3,3 - буде 3,29", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.