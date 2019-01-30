Євросоюз відмовився переглядити угоду про "Брекзит" [ Редактировать ]
Євросоюз не переглядатиме угоди про "Брекзит". На цьому наголошують і в керівництві ЄС, і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту.
Напередодні він надав прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з Євросоюзом щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії. На цьому наполягала Тереза Мей.
Разом з тим - британські депутати відхилили поправку, що вимагала від уряду відкласти вихід із ЄС на дев'ять місяців. Водночас підтримали уточнення, яке забороняє Лондону розлучатися без угоди з Брюсселем.
"Разом із поясненням, які саме зміни необхідні для затвердження угоди про Брекзит, палата також підтвердила, що не хоче виходу з ЄС без угоди та обмежень у майбутній співпраці. Тепер уряд подвоїть зусилля для укладання договору, який підтримають депутати", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
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Brexit: Євросоюз не переглядатиме угоду
Євросоюз не переглядатиме угоди про Brexit. На цьому наголошують і в керівництві ЄС, і окремі європейські лідери. Такі заяви лунають на тлі останніх рішень британського парламенту