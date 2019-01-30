У величезному акваріумі влаштували китайські танці [ Редактировать ]
Традиційні китайські танці під водою. Незвичайним дійством гостей розважили у Малазійському акваріумі.
Для цього до акул та інших океанських мешканців спустилися водолази, вбрані у костюми вогняного лева. Хоча рухи підводним танцівникам вдавалися не так вправно, як на суходолі, загального враження це не зіпсувало.
Перформанс для риб і відвідувачів влаштували з нагоди настання Нового року за Східним календарем.
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У Малазійському акваріумі влаштували традиційні китайські танці під водою
Традиційні китайські танці під водою. Незвичайним дійством гостей розважили у Малазійському акваріумі
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