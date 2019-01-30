В Новой Каховке изнасиловали и ограбили женщину [ Редактировать ]
В городе Новая Каховка Херсонской области двое мужчин подозреваются в избиении, изнасиловании и ограблении 37-летней женщины, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
Во вторник, 29 января, около 22:00 в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что на территории стройки ее изнасиловали, избили и отобрали мобильный телефон двое мужчин, с которыми она познакомилась незадолго до этого.
"По приметам, предоставленными потерпевшей, оперативники Новокаховского отдела полиции задержали подозреваемых через час: одного в кафе, другого возле автовокзала. Женщина узнала своих обидчиков, у одного из них полицейские изъяли ее мобильный телефон", - рассказал начальник местного отдела полиции Александр Рогожин.
По данным правоохранителей, подозреваемыми оказались двое жителей города Новая Каховка 30-ти и 32-х лет, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. По факту инцидента начато расследование.
"Предварительно установлено, что потерпевшая провожала подругу и когда возвращалась домой, к ней подошли познакомиться двое мужчин. Они пригласили женщину в кафе, потом напросились провести домой. По дороге они начали приставать к женщине и предлагали интимные отношения. Получив отказ, мужчины силой потянули жертву на территорию стройки, где изнасиловали и ограбили. Женщине удалось убежать от обидчиков, после чего она сразу пошла в полицию", - говорится в сообщении.
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