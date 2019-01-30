Появились новые подробности убийства двух человек в Николаеве, которые были расстреляны 30 января у входа в здание Ленинского районного суда.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, стрелка задержали на месте преступления. Местный житель открыл огонь по супружеской паре из огнестрельного оружия около 15:00. По словам заместителя начальника областной полиции Ивана Выговского, в суде рассматривался гражданский иск о долговых обязательствах еще за 2008 год - подозреваемый был должен супругам определенную сумму, и суд принял решение в пользу одесситов. В настоящее время на месте происшествия ведутся следственные действия. Туда прибыло все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником Александром Анохиным.

По информации сайта "Новости-N", супружеская пара из Одессы - Михаил Белов и его жена - приехали в Николаев для участия в судебном заседании о признании недействительными договоров дарения. Несколько лет назад Беловы одолжили жителю Николаева Герасиму Багирянцу деньги - около 70 тысяч долларов. Должник деньги вовремя не вернул, и кредиторы подали в суд., который вынес решение о взыскании долга. Однако, пока шли судебные разбирательства, Багирянц успел оформить дарственную на принадлежавшие ему два дома на своих детей. Вот как раз иск об отмене этих договоров дарения и должен был рассматривать сегодня Ленинский суд г. Николаева. Адвокатом одесситов был Олег Кирюхин, Багирянца - Аркадий Киркоян. Судья Тихонова вынесла решение в пользу истца, Михаила Белова: договоры дарения признать недействительными. Это открывало дорогу к тому, чтобы обратить оба объекта недвижимости на погашение долга.

По окончании судебного заседания стороны вышли из зала. Супруги Беловы остановились на улице вместе со своим адвокатом, Олегом Кирюхиным, чтобы обсудить какие-то детали дела. В этот момент из стоящего у входа в суд микроавтобуса "Мерседес Вито" вышли два человека: Герасим Багирянц с охотничьим карабином "Сайга" в руках и, предположительно, его сын. Отец подошел к стоящим одесситам и их адвокату, попросил у Кирюхина отойти в сторону и выстрелил Михаилу Белову в живот. После этого Багирянц дважды выстрелил в жену Белова. Женщина пыталась убежать, но второй выстрел настиг ее. Совершив три выстрела, Багирянц о чем-то поговрил с сыном, который судя по всему, убеждал отца скрыться с места преступления. Затем стрелявший сел на ступеньки в ожидании приезда полиции - убегать он не собирался. Микроавтобус "Мерседес" после выстрелов скрылся с места преступления.

Ранее в сети появилось видео момента расстрела пары у здания суда.