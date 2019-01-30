Россия отказала консулу в посещении политзаключенного Гриба - МИД Украины [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к политзаключенному украинцу Павлу Грибу, говорится в официальном комментарии МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в сообщении.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что заболевание, которым страдает Гриб, очень опасное и прогрессирует, а этапирование может привести к фатальным последствиям. Он добавил, что украинец, вероятно, получил в СИЗО новые заболевания.
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