Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к политзаключенному украинцу Павлу Грибу, говорится в официальном комментарии МИД Украины.



"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба", - сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что заболевание, которым страдает Гриб, очень опасное и прогрессирует, а этапирование может привести к фатальным последствиям. Он добавил, что украинец, вероятно, получил в СИЗО новые заболевания.

Ранее Россия заблокировала переговоры об обмене заложниками.