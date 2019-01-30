Суд в Канаде оштрафовал британца на 21 тысячу долларов за агрессивное поведение в самолете. В частности, судья приказал пассажиру покрыть часть расходов на горючее, поскольку из-за вызывающего поведения Йонга самолет должен был возвращаться в аэропорт, сообщает "Корреспондент".

Также в судебном решении отмечается, что Дэвид Йонг - алкоголик, но сохранял трезвость в течение 18 месяцев, пока не выпил шесть напитков, ожидая свой рейс из Калгари в Лондон 4 января.

"На борту он проявлял агрессию к членам экипажа и другим пассажирам и несколько раз пытался встать во время взлета. В конце концов, капитан экипажа принял решение вернуться в Калгари. Для того, чтобы самолет безопасно приземлился, он должен был слить 9 тонн горючего", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что самолет с туристами столкнулся с вертолетом.